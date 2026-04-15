In vista della partita tra Milan e Juventus, si sono verificati due infortuni tra i bianconeri. Dopo l'assenza di Milik, anche Juan Cabal non sarà disponibile per l'incontro a San Siro, a seguito degli esami medici sostenuti. La squadra di Spalletti dovrà fare a meno di entrambi i giocatori per questa sfida.

Arrivano brutte notizie per la Juventus di Spalletti e per tutti i suoi tifosi. Lo scorso venerdì il difensore bianconero Juan Cabal aveva abbandonato anticipatamente l'allenamento con la squadra alla Continassa per un forte fastidio all'adduttore della gamba sinistra. Ovviamente, dopo questo fastidio, sono stati fatti degli esami strumentali nelle ultime ore, che però hanno evidenziato una lesione vera e propria che lo costringerà a stare lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. Dopo Milik, anche Cabal darà forfait alla gara contro il Milan a San Siro, in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45. Si prospetterà, però un vero e proprio spareggio per la Champions League: le due formazioni, infatti, si passano solamente 3 lunghezze.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Juventus, dopo Milik out anche Cabal: ecco l’esito degli esami

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