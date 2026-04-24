Durante questa stagione di debutto in Serie A, Tarik Muharemovic ha mostrato diverse ottime prestazioni con la maglia del Sassuolo, attirando l’interesse di diversi club. Tra questi, una squadra di alta classifica sta seguendo con attenzione la situazione e valuta una possibile trattativa. La Juventus, in particolare, ha avviato discorsi e tiene sotto osservazione la situazione, senza ancora aver preso decisioni definitive.

Nel corso di questa sua annata d’esordio in Serie A, Tarik Muharemovic si è messo in mostra con una serie di ottime prestazione con la maglia del Sassuolo, attirando l’attenzione di diversi club. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ Inter, dopo aver monitorato a lungo il giocatore, ha trovato un accordo con l’entourage sulla base di un contratto quinquennale, in modo da guadagnare terreno provando ad anticipare le concorrenti italiane ed europee. Le richieste del Sassuolo e la clausola della Juventus. La dirigenza nerazzurra sta provando ad anticipare il mercato estivo in vista di possibili cambiamenti della propria retroguardia ed il giocatore bosniaco sarebbe affascinato di giocare a San Siro, anche se molto potrebbe dipendere dalle richieste del Sassuolo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Muharemovic-Inter, trattativa avanzata: la Juventus osserva

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