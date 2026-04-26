Juventus Muharemovic freddo sul ritorno alla Juve | Inter favorita

Il calciomercato italiano si concentra su Tarik Muharemovic, difensore bosniaco coinvolto in una situazione complessa tra diversi club della Serie A. Recentemente, Muharemovic ha espresso un atteggiamento freddo riguardo a un possibile ritorno alla Juventus, che ha alimentato discussioni tra le squadre interessate. La vicenda ha suscitato attenzione anche in relazione alle ambizioni e ai risentimenti del giocatore nei confronti della società torinese.

Il “caso” Muharemovic: tra ambizioni e risentimento verso la Juve. Il calciomercato italiano si accende attorno alla figura di Tarik Muharemovic, il difensore bosniaco che sta diventando un vero e proprio intrigo diplomatico tra le big della Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Muharemovic freddo sul ritorno alla Juve: Inter favorita Notizie correlate Cassano rivela sul futuro di Muharemovic: «Si parla di Inter, ma occhio alla Juve. I bianconeri…» di Angelo CiarlettaAntonio Cassano ha parlato del futuro di Muharemovic, conteso tra Inter e Juventus. Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativadi Angelo CiarlettaMuharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore del Sassuolo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Muharemovic all’Inter: la svolta è vicina, ecco cosa manca; CdS - Inter-Muharemovic, una formula per rinviare il 50% alla Juve: il punto; Inter-Muharemovic, intesa di massima: le cifre e cosa manca per chiudere. Oaktree…; Muharemovic freddo sull'ipotesi di ritorno alla Juve: il giocatore preferisce l'Inter. Muharemovic freddo sull'ipotesi di ritorno alla Juve: il giocatore preferisce l'InterTarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo e della nazionale bosniaca, sarebbe freddo riguardo la possibilità di tornare a giocare nella Juventus. Come riportato ... tuttojuve.com Muharemovic primo rinforzo della nuova Inter ma la metà dei soldi finirà alla Juventus: ecco la valutazioneL’Inter è alla ricerca di rinforzi importanti in difesa e il primo nome sul taccuino di Marotta è quello di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo autore di una ... tuttojuve.com Juventus Next Gen, i convocati per il Bra Sale un difensore dalla Primavera - facebook.com facebook #Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C x.com