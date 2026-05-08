Juventus scambio con la Roma Ndicka-Koopmeiners

Le due squadre italiane sono coinvolte in una trattativa di calciomercato che riguarda uno scambio tra un difensore e un centrocampista. La Juventus e la Roma stanno valutando un possibile trasferimento che coinvolge un giocatore della difesa e uno del centrocampo, con l’obiettivo di rafforzare le rispettive rose in vista delle prossime competizioni europee. La trattativa potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

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