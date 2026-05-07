Calciomercato Juventus obiettivo Ndicka | Koopmeiners pedina di scambio

Nel calciomercato di questa estate, la Juventus ha messo nel mirino il difensore Ndicka, mentre la Roma ha proposto uno scambio che coinvolge Koopmeiners. Le due squadre italiane stanno valutando le mosse da fare per rinforzare le rispettive rose, con trattative che si concentrano sui nomi già noti in Serie A. Non ci sono ancora comunicati ufficiali sui dettagli delle trattative o sui pressing da parte delle parti coinvolte.

Roma e Juventus indirizzano il loro calciomercato verso nomi già conosciuti in Serie A, con la possibilità di uno scambio tra le due squadre. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club giallorosso sarebbe interessato a Teun Koopmeiners, giocatore ormai secondario nelle gerarchie di Spalletti, mentre i bianconeri, che stanno cercando un rinforzo in difesa, tengono sott’occhio Ndicka. Interessi reciproci nella trattativa. Entrambe le dirigenze monitorano già da tempo i rispettivi calciatori e un accordo conveniente per entrambe le parti sembra ora possibile. La Roma è interessata a riportare Koopmeiners ai livelli visti all’ Atalanta, per garantirsi un centrocampista dalle grandi doti d’inserimento e dallo spiccato senso del gol, qualità che però alla Juve non ha per niente dimostrato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, obiettivo Ndicka: Koopmeiners pedina di scambio CALCIOMERCATO JUVENTUS: FATTA PER LO SCAMBIO HOLM - JOAO MARIO! Notizie correlate Leggi anche: Scambio sorprendente tra Koopmeiners e Ndicka per Roma e Juventus nel 2026. Roma-Juve, idea scambio Ndicka-KoopmeinersMentre la corsa per un piazzamento nella prossima Champions League entra nella sua fase più calda, coinvolgendo Juventus, Roma e Milan in un duello... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve-Roma, non solo volata Champions: parte l'operazione Ndicka. E Koopmeiners andrebbe da Gasp; Gazzetta - Juventus-Roma, scambio Ndicka-Koopmeiners? La situazione; Calciomercato, Roma e Juventus pensano allo scambio Ndicka-Koopmeiners: i dettagli; Calciomercato Roma, Evan Ndicka può lasciare la Serie A nella sessione estiva. Ultimi aggiornamenti: 06 mag 2026, 19:01Cosa filtra sulla possibile operazione fra i due club in lotta per un posto nella prossima Champions League. Una sfida a distanza per un posto nella prossima edizione della UEFA Champions League e una ... calciomercato.com Juve-Roma, idea di scambio: Ndicka a Torino, Koopmeiners nella CapitalePrima il duello sul campo per un posto nella prossima Champions League, poi un possibile asse di mercato tra Juventus e Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, prende ... tuttojuve.com Calciomercato Roma, Ndicka finisce nel mirino della Juventus! Evan NDicka finisce tra i possibili obiettivi della Juventus in vista della prossima estate. Gazzetta.it riporta che il difensore della Roma è in lista per sostituire Gleison Bremer, in caso di partenza - facebook.com facebook Calciomercato #Juventus La decisione di #Gasperini su #Celik e #Pellegrini x.com