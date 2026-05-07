Nel 2026, si parla di un possibile scambio tra due calciatori coinvolgendo le squadre di Roma e Juventus. Si tratta di Koopmeiners e Ndicka, i cui nomi sono stati associati a questa operazione di mercato estiva. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma l’ipotesi di uno scambio tra i due atleti sta attirando l’attenzione sulla scena calcistica italiana.

"> Juventus e Roma: Possibile Scambio di Giocatori per il Mercato Estivo. TURIN, ITALIA – 12 APRILE: Teun Koopmeiners della Juventus esulta dopo aver segnato il primo goal della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e Lecce allo Stadium Allianz il 12 aprile 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio PennicinoGetty Images) Le squadre di Juventus e Roma sono attualmente in corsa per un posto in Champions League, e secondo recenti rumor, potrebbero dare vita a uno scambio di giocatori tra Evan Ndicka e Teun Koopmeiners questa estate. Con appena un punto a separare le due squadre della classifica di Serie A prima delle ultime tre partite, la battaglia per il quarto posto promette di essere molto intensa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scambio sorprendente tra Koopmeiners e Ndicka per Roma e Juventus nel 2026.

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