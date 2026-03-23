Juventus David e Openda pronti a partire in estate | rivoluzione in attacco

La Juventus si prepara a cambiare volto in attacco nella prossima sessione estiva. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il futuro di Jonathan David e Lois Openda sembra ormai segnato: entrambi sono destinati a lasciare Torino. Numeri deludenti. I dati confermano le difficoltà offensive. Secondo Transfertmarkt, il rendimento dei due attaccanti è stato ben lontano dalle aspettative, con Openda scivolato ai margini e David mai davvero continuo. Le statistiche stagionali parlano chiaro: per il belga 2 gol in 30 presenze, mentre per l’ex Lille 7 reti in 40 partite. Ancora più significativo il dato riportato da La Gazzetta dello Sport: l’attacco bianconero ha prodotto 13 gol complessivi, senza considerare Kenan Yildiz, con un costo di circa 22,3 milioni di euro in stipendi, pari a 1,7 milioni per gol. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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