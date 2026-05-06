Juventus Elkann non è soddisfatto e prepara la rivoluzione

In casa Juventus si respira un’atmosfera di cambiamento, con il presidente che avrebbe manifestato insoddisfazione. Secondo quanto riportato, nelle prossime settimane potrebbe essere avviata una significativa ristrutturazione della società. Le indiscrezioni parlano di un’estate all’insegna di novità e di possibili interventi concreti per modificare la struttura e la gestione del club. La situazione rimane sotto osservazione e si attendono sviluppi ufficiali.

Juventus, aria di rivoluzione: Elkann non è soddisfatto. Il clima in casa Juventus si fa teso e, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, l’estate potrebbe portare con sé una nuova, radicale rivoluzione. Al centro del malcontento ci sarebbe la figura di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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