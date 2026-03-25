La Juventus sta valutando di rafforzare la propria linea difensiva attraverso un trasferimento in arrivo dall’interno del campionato italiano. La società ha messo nel mirino un difensore che gioca per una squadra napoletana, con un contratto in scadenza nel 2026 e senza un costo di trasferimento. La scelta interessa anche l’allenatore della squadra campana.

La Juventus guarda in casa Napoli per rinforzare la difesa in vista dell’estate 2026, puntando su un’occasione a parametro zero che piace particolarmente a Luciano Spalletti. Il profilo attenzionato è Leonardo Spinazzola, terzino sinistro di esperienza (31 anni a giugno), in scadenza di contratto con i partenopei il 30 giugno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: come rinforzare la difesa?

Articoli correlati

Milan, un ex interista per rinforzare la difesa: sfida lanciata alla Juventus! Le ultime newsIl Milan, alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri, in questo calciomercato invernale, può...

La Juventus su Kiwior, i bianconeri pronti a rinforzare la difesaLa Juventus è già al lavoro per cercare di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione con i bianconeri che hanno messo gli occhi su Jakub...

Juventus punta su Lucumí per rinforzare la difesa

Altri aggiornamenti su Juventus come rinforzare la difesa

Temi più discussi: Rinnovo Spalletti, la durata dice tutto: dalla retromarcia dei senatori Juve all'intesa; Da Senesi a Bernardo Silva e Celik: la Juve prepara cinque colpi a zero in estate; Napoli, Conte prepara lo sgarbo alla Juventus: Tonali e Calafiori le richieste a De Laurentiis per rimanere; Rinforzo a zero dalla Premier? L'insider di mercato svela: È stato proposto a Juventus e Milan!.

Juventus, sorpresa Bremer: il difensore potrebbe partire senza la ChampionsLo stopper brasiliano non sarebbe più intoccabile e potrebbe lasciare la Juve per almeno 35/40 milioni di euro ... it.blastingnews.com

Juventus, idea Rudiger per la difesa: l’intreccio con il Real Madrid e il ruolo di ArbeloaLa dirigenza bianconera sta monitorando il tedesco per rinforzare il reparto arretrato, tra il nodo ingaggio e la sua possibile volontà. sportal.it

#Inter, Calhanoglu: "Mi volevano #Juventus e Barcellona. Chivu dà un'opportunità a tutti, con Inzaghi era diverso" calciomercato.com/liste/inter-ca… x.com

Goretzka, la corte italiana è infinita: il Napoli si aggiunge alla bagarre con Juventus, Inter e Milan - facebook.com facebook