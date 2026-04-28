Juventus Ordonez nuovo rinforzo per la difesa

La Juventus sta finalizzando un acquisto per rafforzare la difesa, scegliendo uno dei giovani più promettenti nel calcio internazionale. L’operazione sembra ormai in fase avanzata, con alcune trattative in corso per definire i dettagli. La società ha deciso di intervenire sul mercato per migliorare la linea arretrata, puntando su un profilo che ha già attirato l’attenzione in ambito europeo.

Colpo in arrivo?. La Juventus sembra aver rotto gli indugi per rinforzare il proprio reparto difensivo, puntando con decisione su uno dei profili più promettenti del calcio internazionale. Secondo quanto riportato da ESPN e confermato da fonti vicine all’ambiente bianconero, il club di Torino sarebbe ormai a un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ordonez nuovo rinforzo per la difesa Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, per la difesa non si esclude Joel Ordonez Calciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro!Calciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: ESPN - Ordonez-Juventus, affare da 40 milioni sempre più vicino: chi è il difensore del Bruges che può rinforzare la difesa di Spalletti; Juventus, Joel Ordóñez vicino: affare da 40 milioni; La Juventus prepara il colpaccio: Ordonez a 40 milioni, tifosi in subbuglio!. ESPN - Ordonez-Juventus, affare da 40 milioni sempre più vicino: chi è il difensore del Bruges che può rinforzare la difesa di SpallettiSecondo ESPN, il difensore ecuadoriano classe 2004 è vicino ai bianconeri: trattativa in fase avanzata, possibile chiusura tra Mondiale e estate. msn.com Filippo Inzaghi and Alessandro Del Piero of Juventus x.com Il centrocampista croato si è operato dopo lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus. Ora punta a recuperare per il torneo con la Croazia facebook