Due giocatori della Juventus sono stati osservati con attenzione durante l'allenamento di oggi alla Continassa, a due giorni dalla sfida contro il Verona all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero può contare su Yildiz e Vlahovic, entrambi disponibili per la partita in programma. La squadra si prepara con ottimismo in vista dell’incontro di campionato, che si svolgerà tra le mura di casa.

Arrivano ottime notizie per il tecnico della Juve in vista del match dell’Allianz Stadium contro il Verona C’erano due big sotto osservazione nell’allenamento di oggi alla Continassa, a due giorni dalla sfida di campionato della Juventus contro il Verona. Stiamo parlando di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, che ieri si erano allenati a parte svolgendo un lavoro personalizzato per la gestione dei carichi. Spalletti sorride per Yildiz e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Per entrambi gli attaccanti arrivano ottime notizie per Luciano Spalletti: doppio sorriso per il tecnico bianconero, che ha ritrovato per l’intera seduta sia il numero dieci che il centravanti serbo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Yildiz più Vlahovic: doppio sorriso per Spalletti

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