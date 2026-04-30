La Juventus si prepara per la partita contro il Verona, in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium. In vista di questo impegno, la squadra continua gli allenamenti alla Continassa, dove il tecnico ha ritrovato Thuram. Sotto osservazione anche Yildiz e Vlahovic, mentre Spalletti ha rivisto alcuni giocatori nel suo staff. Nessuna novità ufficiale sui probabili schieramenti o eventuali assenze.

La squadra bianconera è attesa dalla sfida col Verona: le ultime dalla Continassa Prosegue la preparazione della Juventus in vista del match di campionato con il Verona, in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium. Le ultime su Yildiz e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Luciano Spalletti – ieri presente a Milano per la finale di Coppa Italia Primavera – sorride per il rientro in gruppo di Khephren Thuram, che oggi ha svolto l’intero allenamento con la squadra. Il centrocampista francese deve gestire un edema osseo al ginocchio, ma dovrebbe partire comunque titolare nella prossima sfida contro gli scaligeri. Juve, Yildiz e Vlahovic lavorano a parte.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti ritrova Thuram. Yildiz-Vlahovic sotto osservazione

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Buona notizie dalla #Continassa: #Thuram in gruppo mentre #Yildiz e #Vlahovic proseguono il lavoro a parte Entrambi non sono a rischio per #JuveVerona. Il differenziato di oggi fa parte del programma per portarli nelle migliori condizioni alla partita di do x.com