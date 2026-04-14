La Juve Stabia lancia l' allarme | Abbandonati dal socio Solmate Aiutateci a salvare il club

La società sportiva ha diffuso un messaggio in cui segnala di essere stata abbandonata dal socio Solmate, chiedendo aiuto per salvare il club. Gli amministratori giudiziari, incaricati di gestire la situazione, hanno spiegato che il socio non copre le necessità finanziarie e hanno definito il suo comportamento come immorale. L’appello è rivolto a chi può contribuire a sostenere la squadra in un momento difficile.

"La Juve Stabia è stata abbandonata dal socio Solmate”. L’allarme arriva dagli amministratori giudiziari del club di Castellammare, Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, intervenuti in conferenza stampa. “Viviamo un momento delicato – hanno evidenziato - nonostante i risultati straordinari sul campo, la proprietà non ha mai garantito supporto all’amministrazione. Siamo di fronte a un comportamento che definiamo immorale. Solmate non copre i fabbisogni economici ma, allo stesso tempo, non palesa le proprie intenzioni, tenendo di fatto il club in ostaggio". In campionato, la squadra di Abate insegue l’obiettivo playoff: è attualmente settima in classifica con 48 punti a quattro giornale dalla fine.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve Stabia lancia l'allarme: "Abbandonati dal socio Solmate. Aiutateci a salvare il club" Juve Stabia, gli amministratori: “Lasciati soli da Solmate”Tempo di lettura: 2 minutiUn grido d’allarme che contrasta con l’entusiasmo del campo, un paradosso che scuote l’ambiente gialloblù. “Servono soldi per pagare gli stipendi, siamo stati abbandonati”: l’allarme degli amministratori giudiziari della Juve Stabia. Futuro a rischio48 punti, settimo posto, zona playoff e la palma di una delle squadre che esprimono il più bel calcio in Serie B.