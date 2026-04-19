Napoli e Juve Stabia insegnano i veri valori del calcio giovanile | bellissima iniziativa

Una partita tra le squadre giovanili di Napoli e Juve Stabia si è svolta presso la stazione di S, coinvolgendo le categorie Under 15 e Under 16. L’evento ha visto protagonisti giovani atleti che si sono confrontati in un momento di aggregazione e rispetto reciproco, senza finalità di classifica o premi. L'iniziativa ha coinvolto i rappresentanti delle due realtà sportive, sottolineando il valore della sportività tra i più giovani.

Bellissima iniziativa che ha unito i giovanissimi di Napoli e Juve Stabia. I rappresentanti delle categorie Under 15 e Under 16 si sono incontrati in momento di condivisione e sportività alla Stazione di S. Maria Novella. Napoli e Juve Stabia colorano S. Maria Novella. Dopo aver giocato quest’oggi a Firenze, le rappresentanti Under 15 e Under 16 del Napoli hanno incrociato i pari età della Juve Stabia nella Stazione di S. Maria Novella. Il risultato, in questo caso, è un momento di sportività che ricorda a tutti i veri valore del calcio giovanile: le due rappresentazioni giovanili si sono infatti riunite in un abbraccio e una foto celebrativa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it NAPOLI-JUVENTUS 2-1: CONTE HA DATO UNA LEZIONE DI CALCIO A SPALLETTI Notizie correlate Napoli-Lazio, in campo contro la discriminazione: bellissima iniziativa della società azzurraSSC Napoli porta l’inclusione nel match Napoli-Lazio con un gesto concreto: i calciatori entreranno in campo accompagnati da bambini con background... Cosa accadrà prima del calcio d'inizio di Napoli-Lazio: la splendida iniziativa con protagonisti i bambini delle scuoleIn occasione della partita Napoli-Lazio, in programma sabato 18 aprile allo stadio Maradona, la Ssc Napoli promuove un’iniziativa dedicata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Juve Stabia, l'allarme degli amministratori giudiziari: Salviamo la squadra: il socio è sparito; Appello per strappare la Juve Stabia alla proprietà fantasma; Ancora guai per la Juve Stabia: dopo il commissariamento per camorra, molla il socio americano; Scheda squadra Juve Stabia. Ancora guai per la Juve Stabia: dopo il commissariamento per camorra, molla il socio americanoLa situazione della Juve Stabia oggi è quella di un club abbandonato dal proprio socio. Solmate ha manifestato la volontà di non far fronte ad alcun impegno precedentemente assunto. A lanciare l'all ... napolitoday.it Juve Stabia, arrivano i soldi: Serie B salva. I napoletani: Vi vogliamo in ALa Juve Stabia sta disputando una stagione di alto livello in Serie B occupando attualmente la settima posizione in classifica. areanapoli.it Filippo Polcino dice addio alla Juve Stabia per la seconda volta in pochissimi mesi. Dopo aver lasciato il ruolo di AD a febbraio, il 10 aprile era tornato nel ruolo di Presidente del CdA della nuova proprietà americana Ora le dimissioni dopo solo 8 giorni. facebook 18’: #JSTCTZ 1-0 Vantaggio Juve Stabia con la rete di Mosti. #AvantiAquile x.com