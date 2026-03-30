È stato annunciato l’arrivo della quarta stagione di Jujutsu Kaisen, con il Culling Game che entra nella sua fase più cruenta. Il finale della terza stagione ha concluso un arco narrativo importante, lasciando i fan in attesa di sviluppi futuri. La nuova stagione promette di approfondire le vicende legate a questa competizione e alle battaglie che ne deriveranno.

Il finale della terza stagione di Jujutsu Kaisen è un punto di non ritorno che trasforma l'attesa in tensione pura, già proiettata verso il prossimo scontro ufficialmente annunciato. La stagione 4 di Jujutsu Kaisen è ufficiale e continuerà il Culling Game con scontri ancora più intensi. Nessuna data di uscita confermata, ma la produzione è avviata e il futuro dell'anime potrebbe estendersi oltre una quinta stagione. Il Culling Game riparte: più feroce, più personale La conferma della quarta stagione di Jujutsu Kaisen è arrivata quasi senza lasciare il tempo ai fan di metabolizzare il finale della terza. Un annuncio immediato, quasi istintivo, che racconta molto della centralità narrativa dell'arco del Culling Game. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen, annunciata la stagione 4: il Culling Game entra nella fase più brutale

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