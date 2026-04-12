Jujutsu Kaisen 2 sbarca su Italia 2 | data e orario di inizio

Su Italia 2 arriverà presto la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, una delle serie anime più seguite degli ultimi anni. Dopo la messa in onda della prima stagione, la nuova tranche dell’anime sarà trasmessa in televisione, portando sullo schermo uno degli archi narrativi più apprezzati. La data e l’orario di inizio sono stati comunicati e i fan potranno seguire gli episodi in chiaro sui canali della rete.

Una delle serie anime più amate degli ultimi anni è pronta a tornare in televisione italiana. Dopo il successo della prima stagione, Jujutsu Kaisen 2 arriva finalmente in chiaro su Italia 2, portando sul piccolo schermo uno degli archi narrativi più intensi dell’opera. L’annuncio ha subito acceso l’interesse dei fan, soprattutto per la possibilità di seguirla gratuitamente. Non si tratta solo di un ritorno, ma di un vero evento televisivo per gli appassionati di anime in Italia. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sarà trasmessa su Italia 2 a partire da lunedì 13 aprile in prima serata, con doppiaggio italiano.L’appuntamento si inserisce nella programmazione anime della rete Mediaset, che negli ultimi mesi ha rilanciato con forza il genere, riportandolo anche al pubblico televisivo tradizionale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Jujutsu Kaisen 2 sbarca su Italia 2: data e orario di inizio Giappone VS USA, Jujutsu Kaisen è “troppo occidentale”?Una regia favolosa, animazioni da urlo, un omaggio concreto a Kill Bill Vol 2 (e non solo), una Maki al massimo del suo splendore non sono bastati ai... Jujutsu Kaisen: 66.000 fan chiedono “Tunka Donka” per la scena di HakariLa comunità degli anime ha dimostrato ancora una volta il suo potere di mobilitazione per includere Tuca Donka nel Jujutsu Kaisen. JUJUTSU KAISEN ITA - Promo Italia2 (2026)