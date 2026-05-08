A Bosa, durante un evento di judo, gli atleti della società di Olbia hanno conquistato numerose medaglie. Tra i giovani partecipanti, alcuni sono saliti sul podio in diverse categorie, ottenendo risultati significativi. La società, attiva da circa quarant’anni, ha visto vari atleti emergere nel corso del tempo, portando a casa riconoscimenti e premi. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, con competizioni intense e risultati di rilievo.

? Punti chiave Chi sono i giovani atleti che hanno conquistato i primi posti?. Come fa una società quarantennale a formare così tanti campioni?. Perché il metodo preagonistico garantisce un tale numero di medaglie?. Dove si sposteranno i judoka dopo il successo ottenuto a Bosa?.? In Breve Totale 20 medaglie tra cinque ori, quattro argenti e undici bronzi per il Kan Judo.. Corpo tecnico composto da Gavino Carta, Mario Fusaro e Federica Calvisi.. Società attiva da 41 anni con progetti sociali e per disabili in Gallura.. Prossimi impegni agonistici previsti a Sassari e per la categoria agonista a Firenze.. I ventuno atleti del Kan Judo Olbia hanno ottenuto un bilancio estremamente positivo durante il 1° Trofeo Città di Bosa, dove sono stati conquistati cinque primi posti e quattro secondi posti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Judo Olbia a Bosa: pioggia di medaglie per il Kan Judo

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