Judo pioggia di medaglie per i baby del Cus Ferrara al Palalame di Bologna

Al Palalame di Bologna si è svolto il ‘judo day’ Memorial Elvio Giovagnotti, una competizione dedicata ai giovani atleti del judo preagonistico. Durante l’evento, il Cus Ferrara ha conquistato numerose medaglie, confermando la buona performance dei suoi ragazzi. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse realtà sportive e ha rappresentato un momento importante per la crescita dei giovani judoka.

Pioggia di medaglie per il Cus Ferrara al Palalame di Bologna in occasione del ‘judo day’ Memorial Elvio Giovagnotti, manifestazione di judo preagonistico. I piccoli atleti cussini hanno dato prova di grande carattere, portando a casa un bottino ricco di medaglie che testimonia l'ottimo lavoro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Nuoto, Cus Ferrara brilla alle finali regionali: pioggia di medaglieGrande fine settimana per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato a Riccione nella prima sessione delle finali regionali di categoria. Leggi anche: Triathlon, incetta di medaglie per il Cus Ferrara: i risultati di Cesenatico, Milano e Andora Una raccolta di contenuti Si parla di: Nuoto: il settore giovanile brilla anche a Rimini. Medaglie e record per il Cus a Sassuolo. Judo. Cus protagonista! Pioggia di medaglie a PordenonePioggia di medaglie per il judo kata senese a Pordenone, dove si sono svolte due importanti competizioni: la Eju Kata Tournament e il Trofeo Italia Kata. Nell’Eju Kata Tournament, che ha registrato la ... lanazione.it Pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei di judo, con due ori e un bronzo in poche oreIncredibile Italia ai Campionati Europei di judo: in un pomeriggio il nostro Paese porta a casa due medaglie d’oro e una medaglia di bronzo ... greenme.it