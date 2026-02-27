Judo un’infinita Odette Giuffrida sale sul podio anche al Grand Slam di Tashkent Bene anche Accogli e Milani

Passano gli anni e cambiano le avversarie, ma Odette Giuffrida continua a tenere alta la bandiera del judo italiano e centra l'ennesimo risultato di spessore di una carriera meravigliosa. Nel day-1 del Grand Slam di Tashkent 2026, secondo torneo stagionale del World Tour, è proprio la due volte medagliata olimpica a firmare l'unica top3 azzurra di giornata conquistando un buon terzo posto nella categoria fino a 52 kg. La 31enne romana porta così a quota 19 il suo bottino complessivo di podi a livello Slam, che diventano 29 totali nel circuito maggiore considerando anche Masters e Grand Prix. Giuffrida ha avuto il merito di raggiungere la semifinale battendo l'uzbeka Sita Kadamboeva (dopo oltre 5 minuti di Golden Score per somma di sanzioni) e la polacca Aleksandra Kaleta, per poi venire sconfitta dalla giapponese Kokoro Fujishiro.