20th Century Studios ha annunciato l’apertura delle prevendite per Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel del film del 2006 che ha segnato una generazione. La produzione prevede un cast stellare e il ritorno di alcuni personaggi chiave del primo capitolo, suscitando grande attesa tra il pubblico. Il film rappresenta uno dei ritorni più attesi del decennio nel mondo del cinema.

È tempo di rispolverare i cappotti di Chanel e prepararsi al ritorno più atteso del decennio. 20th Century Studios ha annunciato ufficialmente l’apertura delle prevendite per Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel del cult del 2006 che ha segnato un’intera generazione. Per assicurarsi un posto in sala, i fan possono già consultare il sito ufficiale thedevilwearsprada.it, dove l’elenco dei cinema è in costante aggiornamento. A vent’anni di distanza, il miracolo si è compiuto: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano a vestire i panni di Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel. Ma non è solo il cast davanti... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - “Tutti vogliono questa vita”: Il Diavolo Veste Prada 2 apre le prevendite e svela un cast stellare

Articoli correlati

Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2 | Disney svela il trailer del sequel con il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway

Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway: “Spero che tutti si vestano bene e vadano al cinema”

Il Diavolo Veste Prada 2, al via le riprese a Palazzo Parigi a Milano

Una raccolta di contenuti su Diavolo Veste Prada

Il Diavolo veste Prada ha cambiato la vita di Emily Blunt: Per me è terribilmente commoventeA distanza di venti anni da Il Diavolo veste Prada e con un sequel in arrivo nel 2026, Emily Blunt ha rivelato cosa ha significato per lei recitare nel film con Meryl Streep e Anne Hathaway. Mentre Il ... comingsoon.it

Il diavolo veste Prada 2 e Paolo Sorrentino con La grazia tra i film più attesi al cinema nel 2026: ecco tutti i titoli in arrivo e quando vederliCe n’è per tutti i gusti tra i titoli cinematografici in arrivo in questo 2026. Il 15 gennaio arriva nelle sale con PiperFilm La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino. L’uscita è stata preceduta ... ilfattoquotidiano.it