Jonas Vingegaard alla vigilia della Parigi-Nizza | Spero di essere in forma il grande obiettivo rimane il Giro d’Italia

Domani, domenica 8 marzo, si dà il via all’ottantquattresima edizione della Parigi-Nizza, una corsa di otto tappe che si svolge tra Achères e la Costa Azzurra, coprendo circa 1230 chilometri. Jonas Vingegaard, presente alla vigilia, ha dichiarato di sperare di essere in buona forma e ha confermato che il suo obiettivo principale rimane il Giro d’Italia.

