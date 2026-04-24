Durante un evento pubblicato sui social, un wrestler noto per aver lasciato il ring ha anticipato un momento “epico” a WWE Backlash, che si terrà a Tampa. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’evento, ma l’indizio ha acceso l’interesse tra i tifosi. La partecipazione di questa figura al grande show è ancora da confermare, mentre i fan attendono ulteriori aggiornamenti.

John Cena potrebbe anche essersi ritirato dalla competizione sul ring, ma continua a lasciare indizi su un possibile momento speciale che i fan potrebbero vivere a WWE Backlash a Tampa. WWE Backlash è in programma per sabato 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa, in Florida, e Cena ha attirato l’attenzione dopo aver pubblicato un messaggio sui social che fa pensare che potrebbe comunque essere coinvolto in qualche modo nell’evento. Cena sorprende tutti: Il messaggio misterioso prima di Backlash. Cena ha prima fatto riferimento a come le cose siano cambiate nel tempo, sottolineando che il suo ruolo oggi non è più quello di una volta: “Accidenti, se solo fosse ancora il 2023.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - John Cena stuzzica i fan: “Qualcosa di epico” in arrivo a WWE Backlash

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