La UEFA apre un’indagine su presunti commenti razzisti rivolti alla stella del Real Madrid Vinícius Jr

La UEFA ha avviato un’indagine dopo che Vinícius Jr. ha denunciato commenti razzisti durante la partita tra Real Madrid e Benfica. La stella dei blancos ha raccontato di aver sentito insulti e parole offensive dagli spalti, che hanno disturbato la sua concentrazione. L’episodio si è verificato in una fase decisiva del match, attirando l’attenzione di tifosi e media. La federazione europea ha promesso di approfondire l’accaduto e di prendere provvedimenti se le accuse saranno confermate. La questione rimane al centro dell’attenzione nel mondo del calcio.

2026-02-18 14:25:00 La UEFA ha confermato questo pomeriggio che indagherà su un presunto atto di razzismo nei confronti dell'esterno del Real Madrid Vinicius Jr durante la partita di Champions League di ieri sera contro il Benfica. L'organo di governo del calcio europeo ha deciso di esaminare un incidente avvenuto nello scontro dell'andata degli spareggi quando il centrocampista del Benfica Gianluca Prestianni è stato accusato di aver definito Vinícius Jr una "scimmia" poco dopo che il nazionale brasiliano aveva aperto le marcature con un sorprendente tiro.