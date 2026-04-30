Recentemente, Jeff Dodds ha dichiarato che Max Verstappen sarebbe il pilota più adatto per la guida della Formula E, preferendolo rispetto a Lewis Hamilton. La discussione riguarda la possibile transizione di Verstappen nel mondo delle monoposto di tecnologia elettrica, mentre Hamilton resta una figura di spicco nel campionato di Formula 1. La questione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, anche se non sono state annunciate decisioni ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il CEO della Formula E, Jeff Dodds, ha recentemente rivelato perché lo considererebbe un sogno vedere Max Verstappen alla guida di una delle nuove auto Gen4. L’argomento è emerso nel contesto delle dichiarazioni di Verstappen riguardo alle nuove regole di Formula 1 previste per il 2026, che l’olandese ha paragonato a “Formula E potenziata”. Questo commento ha suscitato il malcontento tra i dirigenti della F1, mentre Verstappen continuava a esprimere le sue critiche riguardo la direzione verso cui il campionato sembra muoversi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La scelta del capo della Formula E: Max Verstappen ideale rispetto a Lewis Hamilton.

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