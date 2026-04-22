Up to you il festival delle nuove generazioni tra spettacoli teatrali e Dj Set

Dal 17 al 24 maggio, Bergamo ospiterà il festival Up to You, dedicato alle nuove generazioni. La manifestazione prevede sette spettacoli teatrali, esposizioni e laboratori sul tema del contemporaneo, con attenzione alla possibilità di confronto e al pensiero critico. La rassegna si svolge in diverse location della città e coinvolge artisti e giovani partecipanti. L’evento è rivolto a un pubblico di tutte le età interessato alle tematiche giovanili.

Bergamo. Il festival Up to You dedicato ai giovani torna in città dal 17 al 24 maggio con sette spettacoli teatrali, mostre e laboratori che riflettono sul contemporaneo, sulla possibilità di dialogo e il pensiero critico. Al centro del festival di quest’anno saranno le tematiche inerenti alla questione palestinese, la violenza di genere, la manipolazione dell’informazione, l’elaborazione del lutto e le forme di resistenza e protesta nella regione del Maghreb. “La settima edizione dell’evento segna un momento di relazione umana, artistica e visione condivisa con il gruppo di giovani, della direzione artistica partecipata – dichiara la compagnia -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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