strettamente riservato - rassegna di spettacoli teatrali per adulti

STRETTAMENTE RISERVATO Ogni domenica alle 16 e alle 19:30 va in scena uno spettacolo teatrale unico nel suo genere dal titolo STRETTAMENTE RISERVATO, un teatro molto particolare in cui un gruppo di attori e attrici vengono al vostro tavolo e vi raccontano una storia.La realtà supera la fantasia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Abbiamo visto l'ultima parte finale dello spettacolo di Stefano e Ilary a Milano

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