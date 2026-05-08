Il politico è finito nuovamente sotto i riflettori per questioni legate a spese pubbliche elevate, questa volta riguardanti il suo capo di gabinetto. In Argentina, il valore reale dei salari e dei servizi continua a calare, alimentando critiche e preoccupazioni. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni politiche ed economiche, che coinvolgono direttamente figure di spicco del governo e le finanze pubbliche.

Poco più di sei mesi fa il partito del presidente argentino Javier Milei aveva vinto le elezioni di metà mandato, assicurandosi un maggiore sostegno in parlamento e mettendo fine a un momento difficile, fra scandali personali e una situazione economica tornata preoccupante. Ora la crisi è tornata: il governo e alcuni dei suoi più stretti collaboratori sono al centro di scandali e accuse di appropriazione di fondi pubblici, mentre i progressi economici sembrano essersi fermati, con i salari reali in calo e il tasso di disoccupazione in aumento. Scandali ed economia stanno intaccando il sostegno di Milei: secondo alcuni sondaggi di istituti...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Javier Milei è di nuovo in mezzo a scandali e problemi economici

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