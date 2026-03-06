Assalto alle eccellenze | lo scacco di Donald Trump e Javier Milei al Made in Italy

Recentemente, Donald Trump e Javier Milei hanno affrontato battute d’arresto nel tentativo di promuovere le proprie politiche sul settore alimentare. La questione riguarda l’attenzione internazionale verso i prodotti italiani, spesso al centro di controversie legate a normative e interessi geopolitici. La globalizzazione dei mercati alimentari continua a coinvolgere diversi attori e a influenzare le strategie di tutela dei prodotti locali.

La globalizzazione dei mercati alimentari è da sempre una sfida tra normative, interessi geopolitici e sistemi culturali di tutela dei prodotti tipici. E proprio su questo terreno, «siamo di fronte a un passaggio che può mettere in difficoltà tutto il sistema delle nostre denominazioni», avverte su TPI Antonio Auricchio, presidente del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP. Negli ultimi giorni, un nuovo capitolo di questa tensione è stato scritto dall'accordo commerciale tra Stati Uniti e Argentina, che — oltre ad abbattere barriere tariffarie — include un elemento dirompente: il riconoscimento, nel mercato argentino, di numerose denominazioni di formaggi e prodotti agroalimentari come nomi "generici", anche quando corrispondono a specialità italiane (come Gorgonzola, Asiago, Grana).