A meno di un anno dalle prossime elezioni presidenziali, la popolarità del candidato ultraliberista argentino sembra in diminuzione. Recenti sondaggi indicano una flessione nei consensi, mentre le analisi politiche segnalano un rallentamento nel sostegno popolare. La sua campagna elettorale si confronta con sfide crescenti, tra cui l’opposizione di altri candidati e una crescente attenzione alle questioni economiche e sociali nel paese.

“Sapete chi è stato colpito più duramente dalla crisi economica? Io”, ha dichiarato il presidente ultraliberista argentino Javier Milei in occasione di un recente evento pubblico. “Sono l’unico il cui stipendio è rimasto bloccato. Sono il presidente meno pagato delle Americhe”. “Difficilmente queste parole potranno essere apprezzate dagli argentini in difficoltà”, ha commentato l’Economist, ricordando che il tasso di gradimento di Milei è in forte calo. “È sceso di quasi trenta punti percentuali, toccando il livello più basso da quando è entrato in carica, nel dicembre 2023”. Nell’ottobre scorso il partito di Milei, La libertad avanza (Lla), aveva vinto le elezioni legislative di metà mandato, un successo che aveva permesso al presidente di rilanciare al congresso il suo programma di tagli alla spesa pubblica e liberalizzazioni.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - È cominciato il declino di Javier Milei?

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