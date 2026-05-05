Caso Al Bano Jasmine Carrisi risponde ai fratelli Yari e Cristel | Persona di cuore non merita certe accuse

Jasmine Carrisi ha commentato pubblicamente le accuse rivolte ai fratelli Yari e Cristel, difendendo il padre Al Bano. Durante una partecipazione a un programma televisivo, ha affermato che il genitore è una persona di cuore e non merita le accuse di narcisismo espresse sui social. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensioni familiari, con i figli di Romina Power coinvolti in un confronto pubblico.

Mentre i figli di Romina Power lanciano accuse di "narcisismo" via social, Jasmine Carrisi si schiera apertamente con il padre Al Bano e lo difende a La Volta Buona: "È difficile non trovare un pilastro in lui".🔗 Leggi su Fanpage.it

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