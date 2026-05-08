Japan Days Fest all' Ippodromo Capannelle

I Japan Days si svolgeranno a Roma il 23 e 24 maggio presso l’Ippodromo di Capannelle. L’evento, che si tiene annualmente, prevede diverse attività legate alla cultura giapponese. La manifestazione si svolgerà in due giornate consecutive e si svolge in un’area dedicata all’interno dell’ippodromo. L’ingresso è aperto al pubblico, con varie iniziative in programma per i visitatori presenti.

I Japan Days tornano a Roma il 23 e 24 maggio presso l’Ippodromo di Capannelle, con un’edizione tutta da vivere. Due giornate dedicate alla cultura giapponese, dove tradizione e contemporaneità si incontrano tra gastronomia, musica, arti marziali e attività pensate per grandi e piccini. Saranno.🔗 Leggi su Romatoday.it

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