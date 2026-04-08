Japan Days in town

I Japan Days tornano a Roma il 25 e 26 aprile e si svolgono all’Atlantico Live nel quartiere EUR. L’evento prevede due giorni dedicati alla cultura giapponese, con esposizioni, workshop e attività per i visitatori. La manifestazione è organizzata in questa sede e coinvolge vari espositori e partecipanti. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolge in un spazio coperto e accessibile.

I Japan Days tornano a Roma il 25 e 26 aprile all’Atlantico Live (EUR), con una nuova edizione ricca di emozioni. Due magiche giornate tra tradizione e modernità, tra cibo autentico, musica, arti marziali, intrattenimento per tutte le età e 100 espositori provenienti da tutta la penisola. Inoltre. 🔗 Leggi su Romatoday.it Il Giappone sta arrivando in Italia grazie ai Japan DaysChi di voi vorrebbe andare in Giappone ma non può andarci per motivi di lontananza e di Budget? Abbiamo la soluzione giusta per voi, perchè è in... Japan’s Mountain Towns Are Quickly Disappearing