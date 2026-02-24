Calciomercato Milan Tare si fionda sul top player a parametro zero | Reale interesse

Tare ha deciso di puntare su un top player a parametro zero, motivato dalla volontà di rafforzare il Milan per la prossima stagione. Il dirigente ha incontrato recentemente agenti e rappresentanti, mostrando un forte interesse per il giocatore. La trattativa si concentra sulla possibilità di portarlo in squadra senza costi di acquisto, puntando a un innesto di qualità. La società è determinata a chiudere l’operazione nei prossimi giorni.

Mentre l'attenzione di Massimiliano Allegri e dei suoi giocatori è rivolta al campo, quella dei dirigenti del Milan è incentrata - anche - sul prossimo calciomercato estivo. La società, infatti, spera di poter iscrivere il Diavolo alla prossima edizione della Champions League e, dunque, di dover potenziare la squadra rossonera. Tanto a livello numerico (pochi 19 giocatori di movimento per più competizioni) quanto e soprattutto a livello qualitativo. E, in tal senso, la missione del Milan è già ampiamente iniziata. PROSSIMA SCHEDA I dirigenti del Milan Giorgio Furlani (amministratore delegato), Geoffrey Moncada (direttore tecnico) e Igli Tare (direttore sportivo) hanno intenzione di potenziare l'organico rossonero, nella sessione estiva di calciomercato, con molteplici innesti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato, il Milan punta al top player a parametro zero nella rivale di Serie AIl Milan ha iniziato a muoversi sul mercato alla ricerca di un top player senza dover pagare una cifra di trasferimento.

Leggi anche: Calciomercato, un top club si fionda su Giménez: le condizioni però non soddisfano il Milan

CALCIOMERCATO MILAN I DUE COLPI A PARAMETRO ZERO

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Calciomercato Milan – Tare, obiettivi Gomez e Palestra per l’estate; Milan: in estate assalto a Guirassy, per la difesa idea Gerard Martin del Barcellona. Donadoni-Spezia, è già finita?; Milan, Tare: Leao sta meglio, ma il problema fisico c'è. Bastoni-Kalulu? Cose che non fanno bene al calcio, ma sono sempre successe e succederanno in futuro; Milan, Tare: Leao sta meglio, ma il problema fisico c'è. Bastoni-Kalulu? Cose che non fanno bene al calcio, ma sono sempre successe e succederanno in futuro.

Milan, blitz in Germania: Tare prende il jolly austriacoIl Milan è alla ricerca di un rinforzo importante e a centrocampo Tare potrebbe puntare forte su un profilo austriaco. calciomercatonews.com

Calciomercato Milan, svolta Tomori e assalto a Lewandowski: Tare acceleraCalciomercato Milan - Nonostante la finestra invernale di mercato sia terminata solo da pochi giorni, la dirigenza del Milan ... fantamaster.it

#Calciomercato #Milan, #Tare si fionda sul top player a parametro zero: “Reale interesse” - facebook.com facebook

"Vi confermo di come tra novembre e dicembre la #Juventus avesse contattato Mike #Maignan" Il retroscena sul calciomercato del #Milan raccontato da @MatteMoretto x.com