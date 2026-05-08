Jaissle e l’interesse del Milan | All’epoca guardavo molte partite Poi le parole su Kessie

L’allenatore dell’AI Ahli ha parlato di quando seguiva molte partite e ha commentato anche la situazione di un calciatore che ha lasciato il suo club in passato, senza però fare riferimenti specifici. Ha inoltre illustrato il suo punto di vista sulle dinamiche del calcio e sulle eventuali attenzioni di altri club nei confronti di alcuni giocatori. Le sue parole sono state rilasciate in un momento di grande attenzione sul mercato dei trasferimenti.

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Matthias Jaissle, allenatore dell'AI Ahli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Reduce dalla vittoria della Supercoppa Saudita e di ben due AFC Champions League, l'allenatore tedesco ha voluto parlare di tattica, del nostro campionato e di alcuni calciatori, tra cui Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, squadra con cui ha vinto lo scudetto nel maggio del 2022 prima di lasciare la casacca rossonera. L'allenatore tedesco ha voluto spiegare, inizialmente, come secondo lui, nel calcio moderno non esista solo una 'chiave tattica' ben precisa. Secondo Jaissle un vero allenatore deve saper leggere al meglio qualsiasi momento per poi, subito dopo, adattarsi al meglio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jaissle e l’interesse del Milan: “All’epoca guardavo molte partite” Poi le parole su Kessie Notizie correlate Juventus: vivo interesse per KessièLa Juventus mantiene vivo l’interesse per Franck Kessié in vista dell’estate 2026: l’ivoriano, in scadenza di contratto con l’Al-Ahli al 30 giugno,... Spalletti: «Bremer ci sarà, partite non . Ecco le mie parole su Di Gregorio»Una delle sfide più attese dei playoff di Champions League si avvicina, offrendo un momento cruciale per la Juventus.