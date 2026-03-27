Juventus | vivo interesse per Kessiè

La Juventus continua a monitorare la situazione di Franck Kessié, il centrocampista ivoriano che terminerà il contratto con l’Al-Ahli il 30 giugno. Kessié ha deciso di lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Europa, con l’obiettivo di trovare una nuova squadra entro l’estate 2026. La società bianconera tiene sotto osservazione le sue possibilità di ingaggio.

La Juventus mantiene vivo l’interesse per Franck Kessié in vista dell’estate 2026: l’ivoriano, in scadenza di contratto con l’Al-Ahli al 30 giugno, ha deciso di lasciare l’Arabia Saudita e tornare in Europa, con la Serie A come priorità assoluta. L’entourage del centrocampista ha già avviato contatti esplorativi con la dirigenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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