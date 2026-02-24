Spalletti | Bremer ci sarà partite non Ecco le mie parole su Di Gregorio

Spalletti afferma che Bremer sarà disponibile per le prossime partite, ma non potrà scendere in campo nelle sfide di Champions League. La decisione deriva da un problema muscolare che ha limitato il difensore, costringendo la squadra a rivedere i piani. Nel frattempo, l’allenatore ha parlato anche di Di Gregorio, sottolineando l’importanza del suo contributo. La Juventus si prepara così a un momento decisivo della stagione, con alcuni giocatori in dubbio.

Una delle sfide più attese dei playoff di Champions League si avvicina, offrendo un momento cruciale per la Juventus. La preparazione di questa importante partita viene accompagnata dalle dichiarazioni del suo allenatore, che mette in evidenza i fattori chiave per il successo e l'atmosfera che si respira nello spogliatoio, concentrandosi sull'unione del gruppo e sul sostegno dei tifosi. Per il tecnico della Juventus, il ruolo del pubblico si traduce in un elemento fondamentale per alimentare la forza della squadra. La partecipazione e il calore dei tifosi creano un contesto di partecipazione attiva che permette alla squadra di osare di più nelle esecuzioni tecniche.

Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo»Luciano Spalletti ha parlato prima della partita contro il Galatasaray, sottolineando che alcune sfide si preparano con attenzione, non solo giocandole.

