Nuoto Cesare Butini verso gli Assoluti | Ci aspettiamo tanto dai giovani saranno il nostro riferimento in vista di Los Angeles 2028

I Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto si svolgeranno a Riccione dal 14 al 18 aprile, attirando numerosi atleti e appassionati. Tra i protagonisti, il tecnico della nazionale ha dichiarato che si aspetta molto dai giovani nuotatori, considerando il loro ruolo come punto di riferimento in vista dei Giochi di Los Angeles del 2028. La competizione si preannuncia ricca di emozioni e sfide tra i migliori atleti italiani.

Si preannuncia un’edizione estremamente interessante dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto quella che andrà in scena a Riccione da martedì 14 a sabato 18 aprile. La rassegna tricolore in vasca lunga promette grande spettacolo grazie alla partecipazione di quasi tutte le stelle del movimento azzurro (assente purtroppo il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi per infortunio) tra cui spiccano Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Sara Curtis, Benedetta Pilato e Simone Cerasuolo. A fare il punto della situazione alla vigilia dell’evento ci ha pensato come di consueto Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Cesare Butini verso gli Assoluti: “Ci aspettiamo tanto dai giovani, saranno il nostro riferimento in vista di Los Angeles 2028” Pentathlon, cambia il format di nuoto e laser run in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028La UIPM ha introdotto i nuovi format di nuoto e laser run nelle gare di pentathlon moderno, che continua a cambiare volto in vista delle Olimpiadi di... Nuoto di fondo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028World Aquatics ha reso noti anche i criteri per ottenere la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 nel nuoto di fondo.