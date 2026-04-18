La seconda fase del mandato del premier si svolge tra incontri a Bruxelles e il centro di Roma. Il governo punta alle prossime elezioni del 2027, con obiettivi di rafforzare i rapporti con i gruppi cattolici e recuperare consensi tra la destra sociale. Nel frattempo, si lavora per consolidare il sostegno di alcuni esponenti e mantenere un collegamento con le componenti più tradizionaliste del panorama politico.

La vera fase due di Giorgia Meloni si snoda tra Bruxelles e via della Scrofa. L'orizzonte politico è il voto nel 2027: un anno per rilanciare l'asse con i cattolici, svuotare il serbatoio elettorale di Vannacci e ritrovare il feeling con la destra sociale (tradizionalista). È una road map, che passa attraverso una rimodulazione delle relazioni internazionali. È bastato scrutare il volto della premier al Vinitaly: sorridente e rilassato. Non certo per un paio di calici di vino. È la conferma di una ritrovata linearità in campo internazionale. La tensione di Trump pone Meloni nella condizione di un leader europeo capace di assumere l'iniziativa con gli altri partner con maggior libertà.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La fase 2 di Meloni tra svolta europeista e feeling ritrovato con la base di destra

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"Non vorrei esagerare ma Meloni è l'unica che influenza Trump. Voleva la Groenlandia e Meloni l'ha fermato, voleva i dazi al 4000% e lei ha detto no, attacca il Papa e Meloni lo rimette a posto" Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Sto ridendo da mezz'or x.com

Ancora bugie su Giorgia Meloni, che arrivano perfino a tirare in ballo il padre, con cui, come ha sempre dichiarato, non ha rapporti da quando era bambina. Quando mancano gli argomenti, si scivola nella mistificazione personale. Fatevene una ragione: il Pre - facebook.com facebook