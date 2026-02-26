Il pifferaio magico debutto regionale per un classico dedicato a ragazzi e famiglie

Domenica 1° marzo, il Teatro Vittoria di Fagagna ospiterà la prima regionale di uno spettacolo ispirato a un classico dedicato a bambini e famiglie. L’evento vedrà protagonista un personaggio noto, che prenderà vita in una rappresentazione pensata per un pubblico giovane. La serata si inserisce nel calendario culturale della zona, offrendo un’occasione di svago e intrattenimento per tutte le età.

Un intraprendente “Pifferaio Magico” sarà il protagonista dello spettacolo che domenica 1° marzo Molino Rosenkranz propone in prima regionale al Teatro Vittoria di Fagagna. Sipario alle 17.00 con la compagnia Teatro del Cerchio (Emilia Romagna). Con la regia di Mario Mascitelli e con Elia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

