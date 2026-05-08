J-POP Manga presenta 100 metri – Hyakuemu di Uoto

Un breve tratto di cento metri separa un velocista dal traguardo, e pochi secondi possono cambiare il corso della sua carriera. Questo spazio di tempo rappresenta la distanza che un atleta deve percorrere per completare la gara, un momento decisivo che può influenzare il suo futuro sportivo. La prova si svolge in pochi attimi, ma il suo significato può essere enorme per chi corre.

Solo cento metri piani separano un velocista dal traguardo. La manciata di secondi che serve per attraversarli può fare un’enorme differenza nel determinare la carriera e il futuro di un atleta. O addirittura il senso della sua vita. Uoto, acclamato autore de Il movimento della Terra, firma lo spokon 100 metri – Hyakuemu, una storia di formazione in cui l’amore per la corsa non significa solo sudore e passione, ma è anche occasione per capire il significato della competizione e dell’amicizia. J-POP Manga presenta per la prima volta in edizione italiana questo imperdibile capolavoro. I due volumi che raccolgono la serie completa sono disponibili in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 5 maggio.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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