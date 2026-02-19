J-POP Manga annuncia 100 metri – Hyakuemu di Uoto

Cento metri è la distanza che separa un velocista dal traguardo. In quello spazio limitato, e nei pochi secondi che occorrono a calcare la pista, si decide del suo futuro agonistico. E non solo. In quei brevissimi momenti può condensarsi il significato di una vita. Dopo la grande attenzione che il lungometraggio 100 metri – Hyakuemu ha guadagnato a livello internazionale, J-POP Manga annuncia l’uscita in primavera del manga che ha ispirato l’adattamento animato! La serie è firmata da Uoto, autore già noto nel nostro Paese per Il movimento della Terra. Togashi è un ragazzo naturalmente portato per la corsa, capace fin da piccolo di vincere agilmente ogni gara sui 100 metri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

