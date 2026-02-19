J-POP Manga annuncia 100 metri – Hyakuemu di Uoto
Cento metri è la distanza che separa un velocista dal traguardo. In quello spazio limitato, e nei pochi secondi che occorrono a calcare la pista, si decide del suo futuro agonistico. E non solo. In quei brevissimi momenti può condensarsi il significato di una vita. Dopo la grande attenzione che il lungometraggio 100 metri – Hyakuemu ha guadagnato a livello internazionale, J-POP Manga annuncia l’uscita in primavera del manga che ha ispirato l’adattamento animato! La serie è firmata da Uoto, autore già noto nel nostro Paese per Il movimento della Terra. Togashi è un ragazzo naturalmente portato per la corsa, capace fin da piccolo di vincere agilmente ogni gara sui 100 metri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Dopo aver conquistato il pubblico, arriva il manga ufficiale di 100 metri – HyakuemuIl manga di 100 metri – Hyakuemu, scritto da J-Pop Manga, arriva nelle librerie italiane dopo il grande successo dell’anime.
J-POP Manga annuncia Otsukaresama, Kurose-Kun di Tako MachoJ-POP Manga ha deciso di lanciare la miniserie Otsukaresama, Kurose-Kun di Tako Macho, per celebrare San Valentino, portando una storia che combina romanticismo, horror e elementi soprannaturali.
100 METRI è un anime straordinario
Argomenti discussi: J-POP Manga annuncia 100 metri – Hyakuemu di Uoto; San Valentino: J-Pop annuncia Otsukaresama, Kurose-Kun; Kabukicho Hysteric Dreamer: arriva in Italia il manga di Aoi Sekino; J-POP Manga annuncia il manga 100 metri - Hyakuemu, di Uoto.
Otsukaresama, Kurose-Kun: arriva in Italia la miniserie di Tako MachoJ-POP Manga annuncia l'arrivo in Italia di Otsukaresama, Kurose-Kun, miniserie Boy's Love realizzata da Tako Macho. akibagamers.it
Tokyo Ghoul: J-POP annuncia la nuova edizione del mangaIl comunicato della casa editrice svela che la nuova edizione del manga è realizzata in un nuovo formato Deluxe 15x21 ed è composta di un totale di 7 volumi (la prima edizione ne contiene 14). Oltre ... tomshw.it
SALDAPRESS - stop a tutte le serie manga - storia di un disastro editoriale annunciato #manga #anime #comics #saldapress #fumetti facebook