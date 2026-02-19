Il manga di 100 metri – Hyakuemu, scritto da J-Pop Manga, arriva nelle librerie italiane dopo il grande successo dell’anime. La serie ha catturato l’attenzione di molti appassionati, spingendo l’editore a pubblicare anche la versione cartacea. Le prime copie sono già disponibili, con illustrazioni vivaci e una narrazione fedele alla versione televisiva. Gli appassionati di manga possono ora scoprire ulteriori dettagli sui personaggi e le avventure di Hyakuemu, che stanno già conquistando nuovi fan. La distribuzione si estende su tutto il territorio nazionale.

Finalmente, dopo lo straordinario successo dell’anime di 100 metri – Hyakuemu, J-Pop Manga porta il manga omonimo in tutte le librerie e fumetterie. Ecco il comunicato stampa: Cento metri è la distanza che separa un velocista dal traguardo. In quello spazio limitato, e nei pochi secondi che occorrono a calcare la pista, si decide del suo futuro agonistico. E non solo. In quei brevissimi momenti può condensarsi il significato di una vita. Dopo la grande attenzione che il lungometraggio 100 metri – Hyakuemu ha guadagnato a livello internazionale, J-POP Manga annuncia l’uscita in primavera del manga che ha ispirato l’adattamento animato! La serie è firmata da Uoto, autore già noto nel nostro Paese per Il movimento della Terra. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Dopo aver conquistato il pubblico, arriva il manga ufficiale di 100 metri – Hyakuemu

