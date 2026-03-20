WWE | Dennis Rodman sarà introdotto nella Hall of Fame

Dennis Rodman, ex giocatore NBA, sarà inserito nella Hall of Fame della WWE. La sua candidatura si aggiunge a quella di Stephanie McMahon, AJ Styles e di un noto tag team. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente, confermando la presenza di Rodman tra i futuri membri onorari della prestigiosa istituzione. La cerimonia si terrà nei prossimi mesi.

Il nome della leggenda NBA si aggiunge a quelli di Stephanie McMahon, AJ Styles e del tag team Demolition Manca ormai meno di un mese al fine settimana più elettrizzante per i fan della WWE: il weekend di Wrestlemania che, oltre allo Showcase of the Immortals, comprende l’introduzione di alcune leggende del presente e del passato nell’ambita Hall of Fame. Nelle ultime ore, come vi avevamo anticipato QUI, è circolato con insistenza il nome di Dennis Rodman come quinto introdotto alla Hall of Fame insieme a Stephanie McMahon, AJ Styles e i Demolition, ed è finalmente arrivata la conferma ufficiale. Dennis Rodman e il suo legame a filo doppio con la wCw. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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