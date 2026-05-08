È stato presentato un nuovo marchio maschile, con un debutto che richiama lo stile di Miami. Durante l’evento di lancio, sono stati presenti alcuni VIP che hanno assistito alla presentazione del brand. La trasformazione di Intimissimi Uomo in questo nuovo marchio comporta un cambio di identità e immagine, segnando una novità nel settore dell’abbigliamento maschile. La presentazione si è svolta in un contesto che ha richiamato atmosfere tipiche della città americana.

? Punti chiave Chi sono i VIP che hanno partecipato al lancio di Iuman?. Come si trasforma l'identità di Intimissimi Uomo in un nuovo brand?. Cosa distingue la linea Iconic dalla collezione Soft Touch?. Perché è stata creata la capsule collection Dad&Son?.? In Breve Evento con ospiti Argentero, Pretelli, Fantini, Matri e Salemi ispirato alla nightlife di Miami.. Collezione SS26 divisa tra linea Iconic essenziale e linea Soft Touch con motivi maioliche.. Capsule Dad&Son introduce capi coordinati per creare legame stilistico tra diverse generazioni.. Uso di lino e modelli reversibili per garantire versatilità tra spiaggia e tempo curato.. L’estate prende ufficialmente vita con la presentazione della nuova collezione mare firmata Iuman, avvenuta in una serata caratterizzata da luci sature e un ritmo pulsante ispirato alla nightlife di Miami.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iuman debutta con lo stile Miami: nasce il nuovo brand maschile

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