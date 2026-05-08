Iuman accende l’estate Beachwear tra stile e vibrazioni Miami

Iuman ha presentato la sua nuova collezione di beachwear in un evento che ha richiamato le suggestioni di Miami. L’atmosfera della serata era dominata da luci intense e musica coinvolgente, creando un ambiente che mescolava elementi di festa e immagini tropicali. La collezione, caratterizzata da capi che uniscono stile e vibrazioni estive, è stata al centro di un’esperienza sensoriale tra luci, ritmo e colori saturi.

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Luci sature, ritmo pulsante e un’atmosfera sospesa tra festa e immaginario tropicale: la presentazione della nuova collezione mare firmata Iuman ha trasformato la serata evento per la presentazione della nuova collezione in un vero e proprio viaggio sensoriale. Tra palme, colori vibranti e richiami estetici alla nightlife americana, il mood era dichiaratamente ispirato a Miami, con un parterre di ospiti che ha contribuito ad amplificare l’energia dell’evento. Da Luca Argentero a Pierpaolo Pretelli, passando per Marco Fantini, Alessandro Matri e Giulia Salemi, la serata ha raccontato un lifestyle dinamico e contemporaneo, perfettamente in linea con il nuovo corso del brand.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iuman accende l’estate. Beachwear tra stile e vibrazioni Miami Notizie correlate IUMAN porta il beachwear oltre la spiaggia con la nuova collezione mareIUMAN, da ormai un anno l'evoluzione di Intimissimi Uomo, ha scelto di aprire la stagione più calda della moda con un’idea piuttosto chiara: il... Iuman, l'estate è già arrivataSotto i riflettori, le creazioni della Collezione Mare Primavera-estate 2026, un carosello di proposte pronte a raccontare uno stile disinvolto,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Iuman accende l’estate: vibrazioni di Miami per il nuovo capitolo del brand; Iuman accende l’estate. Beachwear tra stile e vibrazioni Miami. Iuman accende l’estate. Beachwear tra stile e vibrazioni MiamiLuci sature, ritmo pulsante e un’atmosfera sospesa tra festa e immaginario tropicale: la presentazione della nuova collezione mare firmata ... quotidiano.net Iuman accende l’estate: vibrazioni di Miami per il nuovo capitolo del brandUn evento immersivo celebra il renaming di Intimissimi Uomo e svela la collezione mare SS26 tra lifestyle e contemporaneità ... tio.ch #ADV Finalmente possiamo dirvelo: siamo ON AIR! Siamo felicissimi di condividere questa nuova collaborazione con @iuman. Un progetto a cui abbiamo lavorato insieme e che non vedevamo l’ora di mostrarvi. #Iuman #IumanIntimissimi facebook