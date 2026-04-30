Il brand di underwear maschile ha organizzato un evento dedicato all’arrivo dell’estate, presentando la collezione Mare Primavera-estate 2026. L’evento ha coinvolto diverse celebrità e si è svolto in una location appositamente allestita per l’occasione. La presentazione delle nuove proposte si è concentrata sulla linea di capi studiata per la stagione calda. Nel corso dell’evento sono state mostrate le ultime novità del marchio.

Sotto i riflettori, le creazioni della Collezione Mare Primavera-estate 2026, un carosello di proposte pronte a raccontare uno stile disinvolto, rilassato e dalle vivaci cromie, ma anche un ricco parterre di ospiti che ha presidiato le prime file del défilé. L'ospite più atteso dell'evento è stato Stefano De Martino, casual chic in polo e pantaloni blu, completati da un paio di occhiali da vista. Nonostante l'outfit vagamente serioso, il conduttore del momento ha passato la serata a scherzare con Luca Argentero, seduto accanto a lui e alla moglie Cristina Marino durante la sfilata. Sempre in prima fila, una serie di glorie del calcio italiano, da Claudio Marchisio a Marco Borriello, ex testimonial di Iuman, che ha scherzato senza problemi sul fatto di sentirsi un po' fuori forma.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Iuman, l'estate è già arrivata

She wed her stepson, then her ex-husband revived! Now the son is a powerful lord for her!

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