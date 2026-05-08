Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato alla Farnesina di Roma e ha incontrato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. La discussione ha riguardato principalmente temi legati all'Iran, alla crisi in Ucraina e alle tensioni internazionali in corso. L'incontro si inserisce in un quadro di approfondimenti tra Italia e Stati Uniti su questioni di politica estera e sicurezza globale.

(LaPresse) Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato alla Farnesina a Roma, dove è stato accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Previsto un bilaterale tra i due, seguito da un incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo una nota della Farnesina, al centro dei colloqui ci sarà un ampio confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Tra i dossier sul tavolo figurano la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per garantire la libertà di navigazione, oltre al cessate il fuoco tra Libano e Israele e al disarmo di Hezbollah.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Usa, Rubio incontra Tajani a Roma: al centro Iran, Ucraina e crisi globali

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