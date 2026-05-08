Dispersione scolastica l’Italia per la prima volta sotto la media Ue
Per la prima volta, in Italia il tasso di dispersione scolastica è risultato inferiore alla media dell'Unione Europea. I dati ufficiali mostrano che il fenomeno si è ridotto rispetto agli anni precedenti, portando il paese in una posizione migliore rispetto alla media comunitaria. Nessuna informazione aggiuntiva sui numeri specifici o le fonti dei dati.
Per la prima volta l’Italia registra un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea. È quanto emerge dai nuovi dati diffusi da EUROSTAT relativi al 2025, che segnano un risultato considerato storico per il sistema scolastico nazionale. Secondo le rilevazioni, il nostro Paese si ferma all’8,2%, riuscendo così a fare meglio della media dell’Unione Europea, attestata al 9,1%. Un dato che assume ancora più valore se confrontato con quello di altri Stati europei, la Germania, ad esempio, raggiunge il 13,1%, mentre la Finlandia si colloca al 9,9%. Obiettivo europeo raggiunto con cinque anni di anticipo. Il risultato consente all’Italia di centrare in anticipo il target fissato dall’Unione Europea per il 2030, che prevedeva di portare la dispersione scolastica sotto la soglia del 9%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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