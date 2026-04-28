Italia un ponte diplomatico tra i Paesi del Mediterraneo e l’Africa

Da secoloditalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sede della Federazione Nazionale dei Consoli a Roma, si è tenuta una Conferenza Internazionale FE presso il Circolo degli Affari Esteri. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi Paesi del Mediterraneo e dell’Africa, con l’obiettivo di rafforzare i legami diplomatici e promuovere iniziative comuni tra le due aree. Durante l’incontro sono state affrontate questioni legate alle relazioni bilaterali e alle opportunità di cooperazione.

Nella splendida cornice del Circolo degli Affari Esteri di Roma, sede legale della Federazione Nazionale dei Consoli, si è svolta la Conferenza Internazionale FE.N.CO. – E.F.C.A.C., appuntamento di alto profilo istituzionale e diplomatico che ha visto l’Italia protagonista nel suo ruolo strategico di ponte tra Europa, Mediterraneo ed Africa. L’iniziativa, organizzata dalla FE.N.CO. (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia) con il Presidente Ambasciatore Luigi Mattiolo ed il Coordinatore Nazionale, l’avvocato Gennaro Famiglietti (Console Generale di Bulgaria), che, unitamente ai componenti del consiglio direttivo del...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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