Italia un ponte diplomatico tra i Paesi del Mediterraneo e l’Africa

Nella sede della Federazione Nazionale dei Consoli a Roma, si è tenuta una Conferenza Internazionale FE presso il Circolo degli Affari Esteri. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi Paesi del Mediterraneo e dell’Africa, con l’obiettivo di rafforzare i legami diplomatici e promuovere iniziative comuni tra le due aree. Durante l’incontro sono state affrontate questioni legate alle relazioni bilaterali e alle opportunità di cooperazione.

Nella splendida cornice del Circolo degli Affari Esteri di Roma, sede legale della Federazione Nazionale dei Consoli, si è svolta la Conferenza Internazionale FE.N.CO. – E.F.C.A.C., appuntamento di alto profilo istituzionale e diplomatico che ha visto l’Italia protagonista nel suo ruolo strategico di ponte tra Europa, Mediterraneo ed Africa. L’iniziativa, organizzata dalla FE.N.CO. (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia) con il Presidente Ambasciatore Luigi Mattiolo ed il Coordinatore Nazionale, l’avvocato Gennaro Famiglietti (Console Generale di Bulgaria), che, unitamente ai componenti del consiglio direttivo del...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Italia, un ponte diplomatico tra i Paesi del Mediterraneo e l’Africa IRÁN SIN SALIDA: El Dr. Ruckauf revela por qué China decidió abandonar al régimen Notizie correlate Leggi anche: Roma al centro del mondo: vertice diplomatico tra Europa e Africa Vertice Italia-Africa, Meloni: "Clausole per sospendere il debito dei Paesi con calamità climatiche""Anche oggi ci siamo concentrati su una questione centrale per l'Africa, quella del debito . Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Conferenza Internazionale FE.N-CO: il ruolo strategico; Diplomazia ed Europa in questa delicata fase storica; Diplomazia: crisi del Diritto Internazionale, un convegno della Federazione Nazionale dei Consoli; Diplomazia e ruolo dell'Italia tra Europa, Mediterraneo e Africa: la conferenza internazionale FE.N.CO.- E.F.C.A.C. Dal Baltico al Mediterraneo (passando per l’Ue). Tutto sull’accordo tra Italia e PoloniaChe cosa c’è alla voce politica ed economia fra il Baltico e il Mediterraneo? Due Paesi come Italia e Polonia come possono dar vita a interlocuzioni che siano armoniche e non sporadiche, anche in chia ... formiche.net BLUE ECONOMY/ Così l’Italia può diventare ponte tra le sponde del MediterraneoTunisi, novembre scorso. Attorno ai tavoli dei vari panel della quinta conferenza annuale si siedono i rappresentanti dei dieci Paesi membri di WestMED (Francia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna, ... ilsussidiario.net A Tunisi la conferenza #UNIMED riunisce 170 rappresentanti da 30 Paesi del #mediterraneo per rafforzare cooperazione accademica, creare partnership e costruire ponti tra Africa ed Europa. #erasmusplus x.com Una salsa basca su un polpo del Mediterraneo. Il pil pil nasce nei Paesi Baschi per il baccalà. Da Follis l'abbiamo portata sul polpo arrosto, con giardiniera di verdure e chips di tapioca. Prenota il tuo tavolo. Tel. 06 3991 5713 Via della Torre Clementina, 146 - facebook