Il ministro delle Imprese italiano e il suo collega greco, responsabile della Governance digitale, si sono incontrati per discutere di progetti comuni nel settore digitale. L’obiettivo è sviluppare un collegamento digitale tra i due paesi, con particolare attenzione alle aree della cybersicurezza e delle infrastrutture tecnologiche. L’evento fa parte di una serie di iniziative volte a rafforzare la cooperazione tra Italia e Grecia in ambito digitale e industriale.

Obiettivo: creare un “ponte digitale” tra Italia e Grecia. Per farlo, il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il collega greco Dimitris Papastergiou, che si occupa di Governance digitale, hanno fissato alcuni punti chiave. A partire dai passi in avanti che, in teoria, sono in arrivo da Bruxelles per istituire una Gigafactory europea sull’Intelligenza artificiale, per provare a far recuperare terreno all’Europa, rimasta decisamente indietro nel settore. In più, è stata posta particolare attenzione alla cybersicurezza e alla protezione dei cavi sottomarini, dai quali transita il 97% del traffico internet globale. Partiamo dal progetto europeo per l’Ai.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dalla cybersicurezza alla Gigafactory europea sull’Ai: incontro Italia-Grecia per creare un “ponte digitale”

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